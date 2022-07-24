U17 Kız Voleybol Milli Takımı finale yükseldi

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Çekya'da Hradec Kralove kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı.

İlk seti 25-16 kazanan milliler, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-18 kaybetti.

Dördüncü seti 25-15 alan ve skoru 2-2'ye getiren ay-yıldızlı ekip, beşinci seti de 15-12 kazanarak rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Finalde rakip İtalya

Milli takım, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

AA'nın haberine göre, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, finalde yarın TSİ 19.00'da İtalya ile karşılaşacak. Milliler, rakibiyle grupta oynadığı maçı 3-1 kazanmıştı.