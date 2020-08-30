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U19 Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

U19 Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.