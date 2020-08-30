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U19 Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
- Haber Merkezi
- 30.08.2020 - 23:27
19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaştı
Finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu oldu.
2. KEZ U19 KIZLAR AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Kızlarımız, 2012 yılının ardından tarihinde 2. kez U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Genç Sultanlar, 2012'deki finalde yine Sırbistan'la karşılaşmış ve 3-0'la şampiyon olmuştu. Kızlarımız 2008, 2014 ve 2016'da üçüncü 2018'de ise 4. olmuştu.