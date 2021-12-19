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Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu

Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu

Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank, Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4. kez dünya şampiyonu oldu.