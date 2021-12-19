Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
793.917
2.12%
BTXN Coin
40.12
7.41%
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C
    Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu

    Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu

    Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank, Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4. kez dünya şampiyonu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 20:33
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 21:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.

    VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.

    Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu #1

    YİNE DÜNYA ŞAMPİYONU

    Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

    Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

    İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.

    Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir