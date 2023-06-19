VakıfBank, Alexandra Frantti'yi renklerine bağladı Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden VakıfBank, Alexandra Frantti'yi transfer ettiğini açıkladı.

AA

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığı açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren kulübün, 27 yaşındaki ABD'li smaçörle anlaşıldığı duyuruldu.

Geçen sezon İtalya'da oynadı

3 Mart 1996 ABD doğumlu olan Alexandra (Ali) Frantti ülkesinde Penn State’de voleybola başladıktan sonra Slovenya ekibi Calcit Volley’de profesyonel oldu.

Daha sonra sırasıyla ASPTT Mulhouse, Developres Rzeszow ve Chieri forması giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu ise İtalyan ekibi Casalmaggiore’de geçirdi.