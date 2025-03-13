Vakıfbank, altın sette Fenerbahçe'yi yenerek Final-Four'a çıktı
AA

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İLK SET

Karşılaşmanın ilk setine Fenerbahçe, Vargas'ın üst üste bulduğu "ace"lerle etkili başladı. Sette 11-7 geriye düşen VakıfBank mola aldı. Karşılıklı molalardan sonra defansta ve blokta daha etkili olan sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SET

İkinci sette Fenerbahçe'nin Aslı Kalaç'ın bulduğu sayılarla 2-0 öne geçmesinin ardından sarı-siyahlı takım mola aldı. Ana Cristina'nın smaç sayılarına üst üste yaptığı bloklarla karşılık veren VakıfBank, 15-12 öne geçti ve Fenerbahçe molaya gitti. Sarı-siyahlı takım, çekişmeli geçen sette Markova ile etkili oldu ve seti 25-23 üstün tamamlayarak durumu 1-1 yaptı.

ÜÇÜNCÜ SET

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette VakıfBank'ın 9-6 öne geçmesinin ardından Fenerbahçe mola aldı. İlerleyen bölümde de konuk ekip, üstün oyununu sürdürdü ve seti 25-20 önde tamamlayarak 2-1 öne geçti.

DÖRDÜNCÜ SET

Karşılaşmanın dördüncü setine VakıfBank etkili başlasa da sarı-lacivertli takımın 12-10 öne geçmesiyle konuk ekip mola aldı. Büyük çekişmeye sahne olan seti VakıfBank, 26-24 önde bitirdi ve skoru 3-1'e getirerek mücadeleyi altın sete taşıdı.

VAKIFBANK ALTIN SETTE KAZANDI

Altın sete iyi başlayan Fenerbahçe 6-2 öne geçse de moladan sonra toparlanan VakıfBank, 15-11'lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, bu sonuçla İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'a adını yazdırdı.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tribünden takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar