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    VakıfBank Avrupa'da da emin adımlarla ilerliyor

    Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında VakıfBank, deplasmanda Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
    • AA
    • 23.12.2021 - 04:05
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    VakıfBank Avrupa'da da emin adımlarla ilerliyor

    Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde, Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4. kez dünya şampiyonu olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de art arda 3. galibiyetini yaşadı.

    VAKIFBANK SET VERMEDİ

    Temsilcimizin Mulhouse Spor Sarayı'nda ASPTT Mulhouse'a karşı oynadığı karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 19-25, 19-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 kazandı.

    VakıfBank Avrupa da da emin adımlarla ilerliyor #1

    TEMSİLCİMİZ KAYIPSIZ LİDER

    VakıfBank gruptaki 3. maçını da kazanarak puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fransız temsilcisi ise 2. yenilgisini alarak 3 puanla 3. sırada kaldı.

    VakıfBank Avrupa da da emin adımlarla ilerliyor #2

    VakıfBank Avrupa da da emin adımlarla ilerliyor #3

    VakıfBank Avrupa da da emin adımlarla ilerliyor #4

    VakıfBank Avrupa da da emin adımlarla ilerliyor #5

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