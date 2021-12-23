VakıfBank Avrupa'da da emin adımlarla ilerliyor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında VakıfBank, deplasmanda Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde, Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4. kez dünya şampiyonu olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de art arda 3. galibiyetini yaşadı.

VAKIFBANK SET VERMEDİ

Temsilcimizin Mulhouse Spor Sarayı'nda ASPTT Mulhouse'a karşı oynadığı karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 19-25, 19-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 kazandı.

TEMSİLCİMİZ KAYIPSIZ LİDER

VakıfBank gruptaki 3. maçını da kazanarak puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fransız temsilcisi ise 2. yenilgisini alarak 3 puanla 3. sırada kaldı.