- Haberler
- Voleybol Haberleri
- VakıfBank Avrupa'da da emin adımlarla ilerliyor
VakıfBank Avrupa'da da emin adımlarla ilerliyor
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında VakıfBank, deplasmanda Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
- AA
- 23.12.2021 - 04:05
Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde, Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4. kez dünya şampiyonu olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de art arda 3. galibiyetini yaşadı.
VAKIFBANK SET VERMEDİ
Temsilcimizin Mulhouse Spor Sarayı'nda ASPTT Mulhouse'a karşı oynadığı karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 19-25, 19-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 kazandı.
TEMSİLCİMİZ KAYIPSIZ LİDER
VakıfBank gruptaki 3. maçını da kazanarak puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fransız temsilcisi ise 2. yenilgisini alarak 3 puanla 3. sırada kaldı.