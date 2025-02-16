VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
VAKIFBANK, RAHAT KAZANDI
VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Bosetti, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Ayça Aykaç, Zehra Güneş)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu (Gizem Çerağ Düzeltir, Cansu Aydınoğulları, Rasinska, İrem Özsoy, Merve Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)
Setler: 25-23, 26-24, 25-14
Süre: 92 dakika (29, 38, 25)
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