VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
VAKIFBANK, 78 DAKİKADA KAZANDI
VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Kipp, Sıla Çalışkan, Aylin Acar)
Bahçelievler Belediyespor: Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Almadovar (Merve İzbilir, Semanur Doluca, Baird, Simay Gazi, Merve Tanyel)
Setler: 25-15, 25-22, 25-17
Süre: 78 dakika (24, 29, 25)
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