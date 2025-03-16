VakıfBank, Beşiktaş'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
VAKIFBANK, RAHAT KAZANDI
VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Bosetti)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski ,Bengisu Aygün, Szczurowska, Merve Nezir, Maglio (Alara Altundağ, Sude Gümüş, Derya Güç, Brakocevic, Merve Tanıl, Beliz Başkır)
Setler: 25-16, 25-18, 25-22
Süre: 85 dakika (25, 28, 32)
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