VakıfBank, Beşiktaş'ı mağlup etti
Haber Merkezi

Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık setler sonucunda konuk ekip VakıfBank oldu.

VAKIFBANK, SET VERMEDİ

Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Gül

Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilara Özdemir, Rozanski, Begüm Kaçmaz, Brakocevic (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Sude Gümüş, Beliz Başkır)

VakıfBank: Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Aça Aykaç, Aylin Acar, Frantti)

Setler: 12-25, 13-25, 24-26

Süre: 74 dakika (20, 24, 30)

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Emre Çalışkan
Editor