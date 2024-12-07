VakıfBank, Beşiktaş'ı mağlup etti

Haber Merkezi
Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık setler sonucunda konuk ekip VakıfBank oldu.
VAKIFBANK, SET VERMEDİ
Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Gül
Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilara Özdemir, Rozanski, Begüm Kaçmaz, Brakocevic (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Sude Gümüş, Beliz Başkır)
VakıfBank: Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Aça Aykaç, Aylin Acar, Frantti)
Setler: 12-25, 13-25, 24-26
Süre: 74 dakika (20, 24, 30)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış