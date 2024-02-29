VakıfBank, Conegliano’ya yenilerek CEV Şampiyonlar Ligi'nden elendi

AA & Ensonhaber
CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında VakıfBank, Imoco Volley Conegliano’ya konuk oldu.
Rakibi karşısında oldukça etkisiz bir oyun sergileyen VakıfBank, 20-25, 25-18, 25-19, 25-16'lık setlerle salondan 3-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla İtalya ekibi adını yarı finale yazdırırken, rakibine İstanbul'da da 3-1 yenilen VakıfBank ise hüsran yaşadı.
VakıfBank 12 yıl sonra son 4'e kalamadı
VakıfBank, böylece 2012'den sonra ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalamadı.
Organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını en fazla kazanan Türk takım ünvanına sahip.
Çeyrek finalde VakıfBank'ı eleyen Imoco, yarı finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.
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