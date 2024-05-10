VakıfBank, Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattı

AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncu için şu ifadeleri kullandı:
Deniz, önümüzdeki sezondan itibaren sarı siyahlı formayla mücadele edecek. Daha nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle.
Başarılı istatistiklere imza attı
Deniz Uyanık, 2022-2023 sezonunda formasını giydiği Nilüfer Belediyespor'da yaptığı 80 blokla Sultanlar Ligi’nin bu alandaki en başarılı sporcusu olmuştu.
Genç voleybolcu, 2023-2024 sezonu blok sıralamasında da 69 blokla üçüncü basamağı paylaştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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