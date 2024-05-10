VakıfBank, Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattı Sultanlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank, kadrosunu 22 yaşındaki voleybolcu Deniz Uyanık'la güçlendirdi.

AA

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncu için şu ifadeleri kullandı:

Deniz, önümüzdeki sezondan itibaren sarı siyahlı formayla mücadele edecek. Daha nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle.

Başarılı istatistiklere imza attı

Deniz Uyanık, 2022-2023 sezonunda formasını giydiği Nilüfer Belediyespor'da yaptığı 80 blokla Sultanlar Ligi’nin bu alandaki en başarılı sporcusu olmuştu.

Genç voleybolcu, 2023-2024 sezonu blok sıralamasında da 69 blokla üçüncü basamağı paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)