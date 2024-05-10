VakıfBank, Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattı
AA

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncu için şu ifadeleri kullandı:

Deniz, önümüzdeki sezondan itibaren sarı siyahlı formayla mücadele edecek. Daha nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle.

Başarılı istatistiklere imza attı

Deniz Uyanık, 2022-2023 sezonunda formasını giydiği Nilüfer Belediyespor'da yaptığı 80 blokla Sultanlar Ligi’nin bu alandaki en başarılı sporcusu olmuştu.

Genç voleybolcu, 2023-2024 sezonu blok sıralamasında da 69 blokla üçüncü basamağı paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)