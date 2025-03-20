VakıfBank, Eczacıbaşı'na set vermedi

AA & Ensonhaber

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin son haftasında Eczacıbaşı ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.

VAKIFBANK, 2., ECZACIBAŞI 3. BİTİRDİ

Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 22. galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı ise 4. kez yenildi.

Ligde normal sezon sona ererken VakıfBank ligi 2. sırada, Eczacıbaşı ise 3. sırada tamamladı.

91 DAKİKA SÜRDÜ

Eczacıbaşı: Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin (Simge Aköz, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Boden)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Frantti, Xinyue, Derya Cebecioğlu)

Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 91 dakika (30, 31, 30)