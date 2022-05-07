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Vakıfbank - Fenerbahçe final (4.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sultanlar Ligi Play Off finalinde Fenerbahçe, Vakıfbank ile 3. kez karşılaştı ve seriden 2-1 galip çıktı. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 07.05.2022 - 10:01
Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı sürüyor...
Play-off Final Etabı'nda üç galibiyeti tamamlayan takım, kupanın sahibi olacak.
Final etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.
Fenerbahçe, şampiyonluk avantajı ile bir kez daha Vakıfbank ile sahaya çıkacak.
Bu heyecanlı dakikaları kaçırmak istemeyen voleybol severler, maçın detaylarını takip ediyor. Vakıfbank-Fenerbahçe final karşılaşmasının saati ve yeri belli oldu.
Peki Vakıfbank-Fenerbahçe Opet final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Vakıfbank-Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta?
Final etabının dördüncü maçı, 9 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.
Karşılaşma TRT Yıldız'dan naklen yayınlanacak.