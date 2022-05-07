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    Vakıfbank - Fenerbahçe final (4.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sultanlar Ligi Play Off finalinde Fenerbahçe, Vakıfbank ile 3. kez karşılaştı ve seriden 2-1 galip çıktı. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 10:01
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    Vakıfbank - Fenerbahçe final (4.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı sürüyor...

    Play-off Final Etabı'nda üç galibiyeti tamamlayan takım, kupanın sahibi olacak.

    Final etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

    Fenerbahçe, şampiyonluk avantajı ile bir kez daha Vakıfbank ile sahaya çıkacak.

    Bu heyecanlı dakikaları kaçırmak istemeyen voleybol severler, maçın detaylarını takip ediyor. Vakıfbank-Fenerbahçe final karşılaşmasının saati ve yeri belli oldu.

    Peki Vakıfbank-Fenerbahçe Opet final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Vakıfbank-Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta?

    Final etabının dördüncü maçı, 9 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

    Karşılaşma TRT Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Vakıfbank - Fenerbahçe final (4.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

     


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