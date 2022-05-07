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Vakıfbank - Fenerbahçe final (4.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vakıfbank - Fenerbahçe final (4.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi Play Off finalinde Fenerbahçe, Vakıfbank ile 3. kez karşılaştı ve seriden 2-1 galip çıktı. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?