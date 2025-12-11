VakıfBank, Fenerbahçe karşısında kazandı

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
- Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran tribünden izledi.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım VakıfBank oldu.
126 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)
Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15
Süre: 126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)