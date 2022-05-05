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    Vakıfbank - Fenerbahçe Opet 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sultanlar Ligi Play Off finalinde Vakıfbank ve Fenerbahçe durumu eşitledi. Takımlar, üçüncü kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 14:36
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    Vakıfbank - Fenerbahçe Opet 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türk voleybolunda şampiyonluk yarışı sürüyor...

    Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı'nda üç galibiyeti tamamlayan takım, kupanın sahibi olacak.

    Final etabı ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

    3. maçta VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

    Bu heyecanlı dakikaları kaçırmak istemeyen voleybol severler, maçın detaylarını takip ediyor. Vakıfbank-Fenerbahçe karşılaşmasının saati ve yeri belli oldu.

    Peki Vakıfbank-Fenerbahçe Opet final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Vakıfbank-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta?

    Vakıfbank ve Fenerbahçe'nin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

    Karşılaşma saat 20:00'da TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Vakıfbank - Fenerbahçe Opet 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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