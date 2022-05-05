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Vakıfbank - Fenerbahçe Opet 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vakıfbank - Fenerbahçe Opet 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi Play Off finalinde Vakıfbank ve Fenerbahçe durumu eşitledi. Takımlar, üçüncü kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?