- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Vakıfbank - Fenerbahçe Opet 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vakıfbank - Fenerbahçe Opet 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sultanlar Ligi Play Off finalinde Vakıfbank ve Fenerbahçe durumu eşitledi. Takımlar, üçüncü kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 14:32
- Güncelleme : 05.05.2022 - 14:36
Türk voleybolunda şampiyonluk yarışı sürüyor...
Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı'nda üç galibiyeti tamamlayan takım, kupanın sahibi olacak.
Final etabı ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
3. maçta VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
Bu heyecanlı dakikaları kaçırmak istemeyen voleybol severler, maçın detaylarını takip ediyor. Vakıfbank-Fenerbahçe karşılaşmasının saati ve yeri belli oldu.
Peki Vakıfbank-Fenerbahçe Opet final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Vakıfbank-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta?
Vakıfbank ve Fenerbahçe'nin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Karşılaşma saat 20:00'da TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.