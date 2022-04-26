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- Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 15:49
Sultanlar Ligi play-off'ta Vakıfbank'ın rakibi Fenerbahçe olurken, karşılaşma için heyecan doruğa çıktı.
İlk maçta Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden sarı-Lacivertliler, deplasmanda da 3-0 kazanarak Misli.com Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu.
Sık sık karşılaşan Fenerbahçe ve Vakıfbank arasındaki mücadele nefes keserken, galip gelen taraf genellikle Vakıfbank oluyor.
Fenerbahçe'nin kazanmak için tüm kozlarını oynayacağı maç öncesi, "Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Final serisindeki ilk maç cumartesi günü oynanacak. Eşleşmelerde 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.
Mücadele 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18:40’ta başlayacak ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.