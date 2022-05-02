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    Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 10:37
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    Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.

    Uzun rallilere ev sahipliği yapan mücadeleden zaferle ayrılan Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti.

    Nefes kesen mücadelenin ardından gözler Misli.com Sultanlar Ligi Final serisinin ikinci maçına çevrildi.

    Voleybol severler, Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı tarihi ve saat bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

    Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Misli.com Sultanlar Ligi Final serisinin ikinci maçı, 3 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

    VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Eşleşmelerde 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.

    Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1


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