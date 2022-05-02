- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 02.05.2022 - 10:37
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.
Uzun rallilere ev sahipliği yapan mücadeleden zaferle ayrılan Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti.
Nefes kesen mücadelenin ardından gözler Misli.com Sultanlar Ligi Final serisinin ikinci maçına çevrildi.
Voleybol severler, Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı tarihi ve saat bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.
Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Misli.com Sultanlar Ligi Final serisinin ikinci maçı, 3 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Eşleşmelerde 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.