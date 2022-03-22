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    Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Vakıfbank-Fenerbahçe Opet maçının zamanı merak edilmeye başlandı. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 15:44
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    Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki Türk takımı karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    İki güçlü olan takım Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank, yarı  final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

    Takımlardan birisi tur biletini cebine koymaya hak kazanırken, diğer takım ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

    Maçı kaçırmak istemeyenler ise "Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Temsilcilerimiz, 29 Mart Salı günü ile 7 Nisan Perşembe tarihleri arasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların saat 18-21 arasında oynanması bekleniliyor.

    Vakıfbank- Fenerbahçe Opet arasında gerçekleşecek olan CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor'da karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.

    İk maçı Vakıfbank Spor Sarayı'nda olacak. İkinci karşılaşma ise Üsküdar Burhan Felek salonunda olacak.

    29 Mart Salı günü oynanacak VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçında, Erdal Akıncı ise 5 Nisan Salı günü oynanacak rövanş maçında yardımcı hakem olarak görev alacak.

    Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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