VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i altın set sonunda eleyerek Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano’nun rakibi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Vakıfbank, Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

İlk set

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe, coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alarak Naz Aydemir Akyol'un servis kullandığı bölümde 5-0 öne geçti.

Guimaraes, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan VakıfBank karşısında temposunu koruyan sarı-lacivertli ekip, farkı 7 sayıya (11-4) kadar çıkararak rakibini mola almaya zorladı.

Ev sahibi ekip, mola dönüşünde de rakibinin file üstü savunmasını aşamayan, kendi savunmasında büyük açıklar veren VakıfBank karşısında ilk seti 25-14 kazandı.

İkinci set

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin 3-0 geriye düşer düşmez mola alarak oyuna müdahale etmek zorunda kaldığı ikinci sete de baskılı başlayan sarı-lacivertliler, farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 11-3. Rakibinin oyuna ağırlığını koyduğu bölümlerde bile farkın 3 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe, Fedorovtseva-Vargas ikilisinin toplam 12 sayı ürettiği ikinci seti de 25-20 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü set

Fenerbahçe, daha dengeli başlayan üçüncü sette 4-4 beraberliğin ardından yeniden üstünlüğü ele geçirse de 9. sayıda rakibini yakalayan VakıfBank, kazandığı blok sayısıyla maçta ilk kez öne geçti: 9-10. Sarı-lacivertli ekip, büyük çekişmeye sahne olan bu bölümde Guimaraes ve Haak'ın sayılarıyla 19-17 üstünlük yakalayan rakibine 24. sayıda yakaladı. Etkili hücumlarıyla bu seti de 28-26 hanesine yazdırmayı bilen Fenerbahçe, maçı altın sete götürdü.

Daha az hata yapan VakıfBank, farkı 4 sayıya kadar çıkardığı (8-12) altın seti, 15-11 kazanarak final biletini aldı.

Turnuva tarihinin 4 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan iki takımdan biri olan sarı-siyahlılar, 8. kez finale yükselme başarısını gösterdi.

VakıfBank, Süper Final maçında 22 Mayıs Pazar günü, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

"Fenerbahçe hayatımda gördüğüm en güçlü takımlardan biri"

İtalyan çalıştırıcı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle Fenerbahçe'yi ve taraftarını tebrik ederim. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe çok güçlü bir takım, hayatımda gördüğüm en güçlü takımlardan biri. Çok iyi hücum yaptılar." diye konuştu.

"Kazanmasını bildik"

Oyuncularını da tebrik eden Guidetti, "Geriye düştük ama her geçen saniyede rakibimize daha çok yaklaşmaya başladık. İlk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Guidetti, finalde 22 Mayıs Pazar günü, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile oynayacakları maçla ilgili soruya, "O maçı konuşmak için çok erken. Bugünden daha iyi oynamamız gerekecek." yanıtını verdi.

Fenerbahçe-Vakıfbank

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Erdal Akıncı (Türkiye)

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Menezes)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Kübra Akman)

Setler: 25-14, 25-20, 28-26

Süre: 77 dakika (22, 24, 31)