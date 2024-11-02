VakıfBank, Fenerbahçe'yi yendi

DHA
Sultanlar Ligi’nde bu sezonun ilk 6 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe, 7’nci hafta maçında güçlü rakibi VakıfBank’a misafir oldu.
Oldukça çekişmeli geçen maçın 5’inci ve son setinde de daha az hata yapan VakıfBank seti 15-10 alarak maçtan de 3-2 galip ayrılmayı başardı.
FENERBAHÇE, İLK KEZ YENİLDİ
Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini alırken VakıfBank da 7’nci maçında 6’ncı galibiyetini aldı.
MAÇ 2 SAAT 5 DAKİKA SÜRDÜ
SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Yener Seçkin, Gül Mehmet
VAKIFBANK: Van Ryk, Bosetti, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Zehra,Güneş, Markova, (Aylin Acar)
FENERBAHÇE: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, De Souza, Drca, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge)
SETLER: 25-23, 14-25, 23-25, 25-17, 15-10
SÜRE: 2 saat 5 dakika
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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