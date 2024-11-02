VakıfBank, Fenerbahçe'yi yendi

DHA

Sultanlar Ligi’nde bu sezonun ilk 6 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe, 7’nci hafta maçında güçlü rakibi VakıfBank’a misafir oldu.

Oldukça çekişmeli geçen maçın 5’inci ve son setinde de daha az hata yapan VakıfBank seti 15-10 alarak maçtan de 3-2 galip ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE, İLK KEZ YENİLDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini alırken VakıfBank da 7’nci maçında 6’ncı galibiyetini aldı.

MAÇ 2 SAAT 5 DAKİKA SÜRDÜ

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Yener Seçkin, Gül Mehmet

VAKIFBANK: Van Ryk, Bosetti, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Zehra,Güneş, Markova, (Aylin Acar)

FENERBAHÇE: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, De Souza, Drca, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge)

SETLER: 25-23, 14-25, 23-25, 25-17, 15-10

SÜRE: 2 saat 5 dakika