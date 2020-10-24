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    VakıfBank, file derbisinde Fenerbahçe'ye set vermedi

    VakıfBank, ligin 11'inci haftasında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek ligde 9'da 9 yaptı.
    • DHA
    • 24.10.2020 - 22:16
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    VakıfBank, file derbisinde Fenerbahçe'ye set vermedi

    VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9'da 9 yaptı.

    Ligde namağlup tek takım olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında 27 Ekim Salı günü deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yla karşılaşacak.

    Vakıfbank-Fenerbahçe Opet: 3-0

    SALON: VakıfBank Spor Sarayı
    HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
    VAKIFBANK: Kübra 9, Maja 2, Gabi 7, Zehra 14, Haak 22, Meliha 6, Ayça (L), Michelle 2, Gözde 1, Cansu
    FENERBAHÇE OPET: Busa 9, Eda 10, Naz 2, Mihajlovic 5, Dicle 2, Vargas 13, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar 1, Ceren 1
    SETLER: 25-21, 25-23, 25-20
    SÜRE: 83 dakika (27', 27', 29')

    VakıfBank, file derbisinde Fenerbahçe ye set vermedi #1

    VakıfBank, file derbisinde Fenerbahçe ye set vermedi #2

    VakıfBank, file derbisinde Fenerbahçe ye set vermedi #3

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