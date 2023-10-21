VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

DHA
Sultanlar Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde iki güçlü takım karşı karşıya geldi. VakıfBank, Galatasaray'ı konuk ettiği maçı 3-0'lık skorla kazandı.
VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye iyi bir başlangıç yapan VakıfBank, set boyunca üstünlüğünü koruyarak 25-12’lik skorla 1-0 öne geçti.
İkinci sette de etkili oyununu sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-15 kazanarak maçı 2-0’a getirdi.
VakıfBank, rahat kazandı
Son set çekişmeli başlasa da VakıfBank seti 25-16, maçı ise 3-0 kazandı.
VakıfBank’ta Gabi, 11 sayıyla günün en skorer ismi oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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