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    Vakıfbank ilk maçta Fenerbahçe'yi yendi

    CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Vakıfbank, Fenerbahçe'yi 25-21, 25-20, 22-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 05:15
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    Vakıfbank ilk maçta Fenerbahçe'yi yendi

    İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde; VakıfBank, ilk maçta Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi.

    RÖVANŞ 6 NİSAN'DA

    Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

    Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Finalde karşılaşacak.

    Vakıfbank bu kupayı son olarak 2017'de, Fenerbahçe ise 2012'de kupayı müzesine götürmüştü.

    Vakıfbank ilk maçta Fenerbahçe yi yendi #1


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