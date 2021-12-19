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- Vakıfbank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vakıfbank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 12:25
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Ankara'da başlarken, yarı finalde Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank karşı karşıya geldi.
Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet mücadelesinin galibi Vakıfbank oldu ve finale çıkmaya başardı.
Vakıfbank'ın finale çıkmasının ardından rakibi Imoco Volley olurken, final maçının ne zaman oynanacağı merak edilmeye başlandı.
Bu büyük mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, "Vakıfbank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Vakıfbank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
VAKIFBANK - IMOCO VOLLEY FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finali Vakıfbank - Imoco Volley maçı, 19 Aralık Pazar günü yani bugün oynanacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, 18.30'da başlayacak.
Vakıfbank - Imoco Volley Final maçı TRT SPOR Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.