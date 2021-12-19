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Vakıfbank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vakıfbank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank, final oynayacak. Peki, Vakıfbank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?