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VakıfBank - Imoco Volley Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 22.05.2022 - 12:03
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, AXA Sigorta Kupa Voley ve Misli.com Sultanlar Ligi’nde mutlu sona ulaştı.
VakıfBank, Slovanya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde ise İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.
Daha önce 4 kez kupayı kaldıran temsilcimiz, Slovenya'da çıkacağı 8. finalinden de mutlu sonla ayrılmak istiyor.
Avrupa'nın en büyüğü unvanına sahibi olmak isteyen sarı siyahlılar, bugün de kazanırsa sezonun 5. kupasını kaldırmış olacak.
Peki VakıfBank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
VakıfBank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
VakıfBank - Imoco Volley Şampiyonlar Ligi final maçı, 22 Mayıs 2022 Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.