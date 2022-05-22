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VakıfBank - Imoco Volley Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VakıfBank - Imoco Volley Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi ile karşılaşacak. Peki VakıfBank - Imoco Volley final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?