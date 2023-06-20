VakıfBank, Jordan Thompson'ı transfer etti Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, Jordan Thompson'ı renklerine bağladığını duyurdu.

AA

Transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı forması da giyen ABD'li pasör çaprazı Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Daha önce Türkiye'de forma giydi

ABD'de Cincinnati Üniversitesi'nde voleybola başlayan Jordan Thompson, Fenerbahçe forması giyerek profesyonel kariyerine imza atmıştı. Ardından Eczacıbaşı'nda oynayan ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Vero Volley Milano takımı için mücadele etti.

Thompson, ABD Milli Takımı formasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanırken, 2019 ve 2021'de de FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadı.