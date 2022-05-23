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- Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 'dünyanın bir numarası' Egonu'yu aldı
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 'dünyanın bir numarası' Egonu'yu aldı
- 23.05.2022 - 06:01
Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na damga vuran Paola Egonu'yu CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank aldı.
Başkan Üstünsalih, kupa töreninde açıkladı
AA'nın haberine göre; VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe transfer etmek istemişti
Fenerbahçe'nin de Eczacıbaşı'nda oynayan Boskovic ile dünyanın en iyisi olarak gösterilen Egonu'ya sezonluk 1.5 milyon euro önerildiği iddia edilmişti.
4 yıllığına 6 milyon euro
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Egonu'ya 4 yıl için 6 milyon euro teklif etmişti.
Her alanda "en değerli oyuncu" seçildi
22 yaşındaki Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.