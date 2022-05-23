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    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 'dünyanın bir numarası' Egonu'yu aldı

    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 'dünyanın bir numarası' Egonu'yu aldı

    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.
    • 23.05.2022 - 06:01
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    Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na damga vuran Paola Egonu'yu CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank aldı.

    Başkan Üstünsalih, kupa töreninde açıkladı

    AA'nın haberine göre; VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.

    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, dünyanın bir numarası Egonu yu aldı #1

    Fenerbahçe transfer etmek istemişti

    Fenerbahçe'nin de Eczacıbaşı'nda oynayan Boskovic ile dünyanın en iyisi olarak gösterilen Egonu'ya sezonluk 1.5 milyon euro önerildiği iddia edilmişti.

    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, dünyanın bir numarası Egonu yu aldı #2

    4 yıllığına 6 milyon euro

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Egonu'ya 4 yıl için 6 milyon euro teklif etmişti.

    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, dünyanın bir numarası Egonu yu aldı #3

    Her alanda "en değerli oyuncu" seçildi

    22 yaşındaki Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.

    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, dünyanın bir numarası Egonu yu aldı #4

    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, dünyanın bir numarası Egonu yu aldı #5


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