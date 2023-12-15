Vakıfbank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde!

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci maçında temsilcimiz VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile karşı karşıya geldi.
Vakıfbank, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Vakıfbank yarı finalde
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonada iki maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.
VakıfBank, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.
Maç istatistikleri
Salon: Dragon Sports Center
Hakemler: Kang Joo-Hee (Güney Kore), Simonovska Sonja (Karadağ)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Busa, Van Aalen)
Dentil Praia Clube: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Suelen, Naiane, Kasiely, Gabriela, Priscila, Monique)
Setler: 25-16, 25-14, 25-19
Süre: 73 dakika (24, 24, 25)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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