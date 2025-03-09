VakıfBank, Keçiören Belediyesi'ne set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.
MAÇ 77 DAKİKA SÜRDÜ
Keçiören Belediyesi: Burcu Yönder, Micaya, Ergül Avcı, Bedart, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Ndiaye, Jaksic, Selin Navruz, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Bosetti (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Zehra Güneş, Sıla Çalışkan, Frantti, Xinyue)
Setler: 16-25, 23-25, 18-25
Süre: 77 dakika (24, 30, 23)
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