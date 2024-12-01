VakıfBank, Keçiörengücü Belediyesi'ni rahat geçti
Haber Merkezi

Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Keçiörengücü Belediyesi karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım VakıfBank, 3-0'lık skorla yenmeyi başardı.

VAKIFBANK SET VERMEDİ

VakıfBank: Frantti, Sıla Çalışkan, Markova, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Bosetti)

Keçiören Belediyesi: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Iman Ndiaye, Sangicomo, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz, Burcu Yönder, Ghani)

Setler: 25-16, 26-24, 25-21

Süre: 90 dakika (23, 34, 33)

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Emre Çalışkan
Editor