VakıfBank, Kendall Kipp'le sözleşme imzaladı

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Sultanlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden VakıfBank'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Giovanni Guidetti yönetimindeki takım, bir ismi daha kadrosuna kattı.
VakıfBank, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i renklerine bağladığını duyurdu.
"Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz"
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ağustos ayında takıma katılacak 23 yaşındaki voleybolcu için şöyle denildi:
Yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz.
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