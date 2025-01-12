VakıfBank, Kuzeyboru'ya set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.
VAKIFBANK, SET VERMEDİ
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim)
VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)
Setler: 22-25, 18-25, 21-25
Süre: 94 dakika
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