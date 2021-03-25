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- Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde
Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde
- AA
- 25.03.2021 - 02:57
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work'ü deplasmanda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
VAKIFBANK, DEPLASMANDA SET VERMEDİ
VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibini deplasmanda set vermeden yendi.
TEMSİLCİMİZ 9. KEZ FİNALDE
Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.
VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.
Unet e-work: 0 - VakıfBank: 3
Salon: E-work Arena
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
Unet e-work: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Herrera, Escamilla)
VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç)
Setler: 13-25, 15-25, 15-25
Süre: 71 dakika (21, 27, 23)