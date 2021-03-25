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    Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde

    Vakıfbank, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşını deplasmanda set vermeden kazanarak finale yükseldi.
    • AA
    • 25.03.2021 - 02:57
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    Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde

    VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work'ü deplasmanda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

    VAKIFBANK, DEPLASMANDA SET VERMEDİ

    VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibini deplasmanda set vermeden yendi.

    TEMSİLCİMİZ 9. KEZ FİNALDE

    Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.

    VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

    Vakıfbank Şampiyonlar Ligi nde 9. kez finalde #1

    Unet e-work: 0 - VakıfBank: 3

    Salon: E-work Arena

    Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

    Unet e-work: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Herrera, Escamilla)

    VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç)

    Setler: 13-25, 15-25, 15-25

    Süre: 71 dakika (21, 27, 23)

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