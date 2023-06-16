VakıfBank, Sarah van Aalen'i renklerine bağladı Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, Hollandalı oyuncu Sarah van Aalen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

AA

Son CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, Hollandalı 23 yaşındaki pasör Sarah van Aalen ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Van Aalen'in transferiyle ilgili sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Önümüzdeki sezon birlikte yeni başarılara ulaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Birçok başarı yakaladı

Hollandalı oyuncu, kariyerine VV Trivos Wijchen'de başladı. Daha sonra Talentteam Papendal, Sliedrecht Sport, USC Münster ve SC Potsdam formaları giyen Aalen, Hollanda'da lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşarken, Potsdam ile Almanya Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı ve en değerli oyuncu seçildi.