VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.
VAKIFBANK, SET VERMEDİ
Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Michelle, Begüm Hepkaptan, Taubner, Guerra, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Strunjak, Ezgi Akyaldız, Deniz Emrelli, Buse Cılkız)
VakıfBank: Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Bahar Akbay, Kipp (Aylin Acar, Van Rayk, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)
Setler: 23-25, 19-25, 17-25
Süre: 81 dakika
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