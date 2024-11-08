AA & Ensonhaber

VakıfBank Spor Kulübü, anlamlı bir sosyal sorumluluk hareketi gerçekleştirdi.

İstanbul temsilcisi, görme engelli 10 sporsevere gün boyu voleybol tecrübesi yaşattı.

VOLEYBOL DENEYİMİ YAŞADILAR

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BlindLook Türkiye iş birliğiyle 6 Kasım'da gerçekleştirilen organizasyonda görme engelli misafirler, kulüp başkan yardımcısı Ferkan Merdan tarafından ağırlandı.

Kulüp müzesini gezerek kupalar hakkında bilgi alan misafirler, sonra ana salona geçerek fileye, topa, sahaya dokunarak tecrübe etti. Misafirler, ardından kendilerine ayrılan tribünde CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Calcit Kamnik maçını takip etti. Kulaklıklar aracılığıyla kendilerine betimlemeli olarak maç anlatılan görme engelli sporseverler, unutulmaz bir voleybol deneyimi yaşadı.

Görme engelli sporseverler, bu sırada VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncular Zehra Güneş ve Cansu Özbay'la bir araya geldi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ferkan Merdan, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: