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    VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe karşısında seriyi 2-2 yaptı

    VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe karşısında seriyi 2-2 yaptı

    Voleybolda Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-2 galip gelen VakıfBank, seride durumu 2-2 yaptı.
    • 10.05.2022 - 02:32
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    Tempolu başlayan mücadelede VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Zehra Güneş'in sayılarıyla farkı 4 sayıya (15-11) kadar çıkardı ve rakibini mola almak zorunda bıraktı.

    Mola dönüşünde Bartsch-Hackley'in hatalı servisiyle seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, 18-18 beraberliği yakaladı. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla öne çıktığı son bölümde, rakibinin servis ve hücumda yaptığı hataları da değerlendirerek ilk seti 25-23 hanesine yazdırdı.

    VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe karşısında seriyi 2-2 yaptı #1

    İkinci set

    AA'nın haberine göre; Vargas ve Fedorovtseva ikilisini durduramayan VakıfBank karşısında 16-16 beraberliğin ardından 5-1'lik seri yakalayan ev sahibi ekip, seyircisinin coşkulu desteğini de arkasına alarak ikinci seti 25-19 kazandı ve 2-0 öne geçti.

    VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe karşısında seriyi 2-2 yaptı #2

    Üçüncü set

    Üçüncü sette 18-15 öne geçen Fenerbahçe Opet, bu bölümde oyundan düştü. Haak ve Guimaraes'in etkili oyunuyla rakibi karşısında 8-0'lık seri yakalayan konuk takım, seti 25-19 alarak durumu 2-1 yaptı.

    VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe karşısında seriyi 2-2 yaptı #3

    Dördüncü set

    Haak ve Guimaraes ile dördüncü sete de iyi başlayan sarı-siyahlılar, 10-7 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Mola dönüşü ritmini bozmayan VakıfBank, farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 14-7. Zehra Güneş'in üst üste üç bloğuyla skoru 23-13 yapan VakıfBank, seti de 25-14 kazanarak maça yeniden ortak oldu: 2-2.

    VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe karşısında seriyi 2-2 yaptı #4

    Fenerbahçe Opet, tie-break setinin hemen başında Eda Erdem Dündar ve Fedorovtseva ikilisinin sayılarıyla 4-1 öne geçti. VakıfBank, Guimaraes'in etkili oyunuyla 7-7 beraberliği yakaladı.

    VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe karşısında seriyi 2-2 yaptı #5

    Son set

    10. sayıda bir kez daha skora dengeyi getiren VakıfBank, rakibinin 14. sayıda skoru eşitlemesine engel olamadı. Haak ile bir kez daha üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, Fedorovtseva'nın topu dışarı atmasıyla tie-break setini 16-14, maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 2-2 yaptı.

    VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe karşısında seriyi 2-2 yaptı #6

    Son maç Perşembe günü

    Final serisinin beşinci ve son maçı 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

    Fenerbahçe Opet: 2 - VakıfBank: 3

    Salon: Burhan Felek Vestel

    Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

    Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Tutku Burcu Yüzgenç)

    VakıfBank: Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Meryem Boz)

    Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 14-25, 14-16

    Süre: 119 dakika (27, 23, 26, 21, 22)


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