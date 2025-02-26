VakıfBank, üç oyuncusunun sözleşmesini yeniledi

AA & Ensonhaber

VakıfBank Spor Kulübü, kulübün altyapısında yetişen oyunculardan takım kaptanı Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı.

ZEHRA'NIN VAKIFBANK KARİYERİ

Sözleşmesi yenilenen ve sezonu başında takım kaptanlığına getirilen milli oyuncu Zehra Güneş, 2011 yılından beri terlettiği sarı-siyahlı formayla uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

AYÇA'NIN KAZANDIKLARI

VakıfBank altyapısına 2009 yılında transfer olan ve 2014-2015 sezonu başında A takıma yükselen milli libero Ayça Aykaç Altıntaş, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası kaldırma coşkusuna ortak oldu.

SILA, GERİ DÖNMÜŞTÜ

Sarı-siyahlıların sözleşmesini uzattığı pasör Sıla Çalışkan ise farklı takımlarda forma giymesinin ardından 2024-2025 sezonu öncesi VakıfBank'a geri dönmüştü.