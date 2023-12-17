VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı, dünya şampiyonu oldu FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finali Türk derbisine sahne oldu. Dev maçta Vakıfbank'ı 3-2'lik skorla geçen Eczacıbaşı, kupayı 3. kez müzesine götürdü.

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Türkiye, kadın voleybolunda tarihi bir finali daha yaşadı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Eczacıbaşı ile Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank karşı karşıya geldi.

Final setine kadar uzayan ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan 3-2'lik skorla Eczacıbaşı oldu.

VakıfBank öne geçti

Çin'in Hangzhou kentindeki Huanglong Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, setin yarısında 15-10'luk üstünlük yakaladı.

Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar 25-19'la 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı, geriden gelip kazandı

İkinci sete de etkili başlayan sarı-siyahlılar, molaya 8-2'lik üstünlükle girse de Eczacıbaşı setin ilerleyen dakikalarına durumu 20-20'ye getirdi.

Son anları kıran kırana geçen seti 25-23'le kazanan Eczacıbaşı, durumu 1-1'e getirdi.

Çekişmenin tavan yaptığı 3. seti 25-23 kazanan Eczacıbaşı, durumu 2-1'e getirdi. 4. seti 25-23 alan VakıfBank, mücadeleyi karar setine taşıdı.

Şampiyonu belirleyen 5. seti 15-9 kazanan Eczacıbaşı, kupaya uzanan taraf oldu.

Eczacıbaşı, 3. kez kazandı

Turuncu-beyazlılar bu zaferle 2015 ve 2016'nın ardından Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 3. kez müzesine götürmüş oldu.

Eczacıbaşı, bu turnuvada 1 gümüş ve 2 bronz madalya da elde etmişti.

Türk takımları turnuvada 8 şampiyonluk aldı

Türk takımları, dünyanın en büyüğünün belirlendiği turnuvaya adeta damga vurdu.

Beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye, 8 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya aldı.

Türkiye'yi VakıfBank 4, Eczacıbaşı 3, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı. Türkiye'yi üçer şampiyonlukla Brezilya ve İtalya takip etti.

Set sonuçları

1. Set sonucu: Eczacıbaşı 19-25 VakıfBank

2. Set sonucu: Eczacıbaşı 25-23 VakıfBank

3. Set sonucu: Eczacıbaşı 25-23 VakıfBank

4. Set sonucu: Eczacıbaşı 23-25 VakıfBank

5. Set sonucu: Eczacıbaşı 15-9 VakıfBank