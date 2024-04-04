VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nde finale çıktı Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı, deplasmanda VakıfBank’ı 23-25, 20-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 yendi. Eczacıbaşı, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirerek adını finale yazdırmayı başardı.

AA

Voleybol Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Eczacıbaşı, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, finale yükseldi.

Eczacıbaşı, final serisinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Seriyi kaybeden VakıfBank, Türk Hava Yolları'yla üçüncülük maçları oynayacak.

3 galibiyet alan şampiyon olacak

Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Serinin ikinci ve üçüncü maçına ligi lider bitirdiği için Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.

3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı'nın sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

VakıfBank ve Türk Hava Yolları üçüncü olmak için mücadele edecek

Üçüncülük maçlarında ilk karşılaşma 9 Nisan Salı günü saat 13.00'te Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde oynanacak.

2 galibiyete ulaşan takımın üçüncü olacağı seride ikinci ve üçüncü maçlar ise ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)