VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nde finale çıktı

Voleybol Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Eczacıbaşı, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, finale yükseldi.
Eczacıbaşı, final serisinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Seriyi kaybeden VakıfBank, Türk Hava Yolları'yla üçüncülük maçları oynayacak.
3 galibiyet alan şampiyon olacak
Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde oynanacak.
Serinin ikinci ve üçüncü maçına ligi lider bitirdiği için Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.
3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı'nın sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.
VakıfBank ve Türk Hava Yolları üçüncü olmak için mücadele edecek
Üçüncülük maçlarında ilk karşılaşma 9 Nisan Salı günü saat 13.00'te Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde oynanacak.
2 galibiyete ulaşan takımın üçüncü olacağı seride ikinci ve üçüncü maçlar ise ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında yapılacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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