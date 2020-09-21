- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Vakıfbank'ta 1 sporcu koronavirüse yakalandı
Vakıfbank'ta 1 sporcu koronavirüse yakalandı
Vakıfbank Spor Kulübü, yapılan rutin testler sonucunda bir sporcununun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 15:58
Spor camiasında koronavirüs vakası haberleri gelmeye devam ediyor.
VakıfBank'ın voleybol takımı, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
"1 SPORCUMUZUN TEST SONUCU POZİTİF"
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testlerinde bir sporcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.