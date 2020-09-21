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    Vakıfbank'ta 1 sporcu koronavirüse yakalandı

    Vakıfbank Spor Kulübü, yapılan rutin testler sonucunda bir sporcununun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 15:58
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    Vakıfbank'ta 1 sporcu koronavirüse yakalandı

    Spor camiasında koronavirüs vakası haberleri gelmeye devam ediyor.

    VakıfBank'ın voleybol takımı, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    "1 SPORCUMUZUN TEST SONUCU POZİTİF"

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testlerinde bir sporcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.

    Vakıfbank ta 1 sporcu koronavirüse yakalandı #1

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