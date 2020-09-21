Vakıfbank'ta 1 sporcu koronavirüse yakalandı

Vakıfbank Spor Kulübü, yapılan rutin testler sonucunda bir sporcununun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor camiasında koronavirüs vakası haberleri gelmeye devam ediyor.

VakıfBank'ın voleybol takımı, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"1 SPORCUMUZUN TEST SONUCU POZİTİF"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testlerinde bir sporcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.