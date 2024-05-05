Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'ni Trentino Itas kazandı Voleybolda Antalya'da oynanan Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'i 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas takımı şampiyonluğa ulaştı.

AA

Antalya'da oynanan Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımı ile İtalya'nın Trentino Itas ekibi, karşı karşıya geldi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyondaki mücadeleyi 3-0 kazanan İtalyan temsilcisi, 2024 yılı CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Trentino Itaslı oyuncular, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Maça yoğun ilgi

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi de protokol tribününden takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)