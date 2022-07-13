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    Voleybol Milletler Ligi Finalleri ne zaman başlıyor?

    Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale kalmak istiyor.Ankara'da oynanacak final maçları için geri sayım başladı.İşte maç programı..
    • 13.07.2022 - 10:11
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    Voleybol Milletler Ligi Finalleri ne zaman başlıyor?

    2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor.Büyük merakla beklenen Milletler Ligi Final maçları Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

    Ankara'da oynanacak final mücadeleri için hazırlıklar tamamlandı.Filenin sultanları şampiyonluk için sahada olacak.

    Voleybol Milletler Ligi Finalleri ne zaman başlıyor? #1

    Milletler Ligi final maçları ne zaman başlıyor?

    Ankara'nın ev sahipliğinde oynanacak final maçları 13 Temmuz (bugün) itibariyle başlıyor.Çeyrek final maçlarının ilk gününde 2 müsabaka oynanacak.

    Bugün Brezilya - Japonya ve ABD - Sırbistan maçları oynanacak.Çeyrek final heyecanı yarın oynanacak İtalya - Çin ve Türkiye - Tayland maçları ile devam edecek.

    FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde yarı final maçları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da oynanacak.


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