Voleybol Şampiyonlar Kupası: VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Şampiyonlar Kupası: VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. Peki VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı bugün oynanacak.

Kupa mücadelesinde geçen sezonun Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Dev kapışmayı kaçırmak istemeyen voleybol tutkunları, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Geçen sezon Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyon olan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit'i karşı karşıya getirecek olan karşılaşma, 5 Ekim Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'da oynanacak dev kapışma, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

2008-2009 sezonundan itibaren organize edilmeye başlanan Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı 5 kez kazandı. VakıfBank ve Fenerbahçe ise üçer kez bu kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, 2014-2015'te de kupayı kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit ise 2010-2011, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank da 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında kupayı kazanan takım oldu. 2015-2016 sezonunda ise kupa maçı organize edilmedi.