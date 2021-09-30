Zehra Güneş 'kameralara oynuyor' eleştirilerine bakın ne yanıt verdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hakkında merak edilenleri yanıtladı. Samimi cevaplar veren Güneş'in kendisine 'kameraya oynuyor' diyenlere cevabı ise çok samimiydi.

Tokyo 2020 Olimpiyatlarındaki performansı ve güzelliğiyle birçok ülkenin dikkatini geçen Milli Voleybolcu Zehra Güneş, Filenin Sultanları'na dair merak edilenlere cevap verdi.

Vakıfbank Spor Kulübü'nde oynamaya devam eden Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda da sahanın tozunu attırdı.

Voleyboldaki başarıları ile adını dünya çapında duyuran Güneş takım içinde neler olduğunu, kişisel yaşamını ve hakkındaki detayları Hürriyet’ten Ferit Ömeroğlu’na anlattı.

Maç esnasında Zehra Güneş'in kameralara yansıyan halleri büyük ilgi odağı olmuştu.

"Seni en çok üzen ve unutamadığın bir yorum var mı" sorusunu yanıtlayan Zehra Güneş, durumu açıkladı.

"KAMERAYA OYNUYORSUN DİYENLERE"

Mimiklerine gelen yorumlar hakkında üzüldüğünü söyleyen milli voleybolcu "Mimiklerimle kameraya oynadığımı düşünenler var. Ben kameranın varlığını görmüyorum bile..." dedi.