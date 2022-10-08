Voleybolcu Zehra Güneş Milli Takım'da voleybol topunu ayağıyla sektirmeye çalıştı. Eğlenceli anlar ortaya çıktı.

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. İkinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile karşılaştı.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı ay-yıldızlı ekibimiz 3-1 kaybetti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar grupta 3. sıraya geriledi.

F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Zehra Güneş, salonda futbol oynadı İZLE







Voleybol topuyla futbol

Filenin Sultanları'nda en çok dikkat çeken isimlerden biriyse şüphesiz Zehra Güneş...

Yıldız voleybolcu Tokyo Olimpiyatları'nda en çok blok yapan isim olmuştu. Voleybol kariyerinin yanında Güneş'in futbola ilgisi de gözden kaçmıyor.

Salonda top sektiren Zehra'nın o anları amatör bir kameraya yansıdı. Güneş'in topla hareketleri izleyiciler tarafından beğenildi.