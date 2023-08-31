Zehra Güneş'ten Atatürk ve rol model sözleri

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Ay yıldızlılar, Polonya’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları’nda yıldız oyuncu Zehra Güneş, Polonya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş’in kullandığı ifadeler sosyal medyada da gündem oldu:

30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutlarım. Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınının, Avrupa’da ilk 4’te olup Türkiye’ye bu zaferi yaşatabilmesinin gururunu yaşıyoruz. Türk kadınları olarak, Atatürk’ün gösterdiği yolda ışık tutarak gelecek nesillere rol model olmaya çalışıyoruz. Umarım bu turnuvayı altın madalya ile bitirip tekrar bu ışığı devam ettirebilecek nesillere örnek oluruz.

"Rol model olmak istiyoruz"

Gelecek nesillere rol model olmak istediklerini vurgulayan Zehra Güneş, şunları söyledi:

Arkadaşlarım maç hakkında söylenmesi gereken her şeyi söylemiştir diye düşünüyorum. Normalde böyle anlardan sonra röportaj vermeyi pek sevmiyorum ama 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve Cumhuriyet'in 100. yılında Türk kadının Avrupa'da ilk 4'te olup bu zaferi tekrar yaşatmasının gururunu yaşıyoruz. Türk kadın olarak, Atatürk'ün gösterdiği yolda ışık tutarak gelecek nesillere rol model olmaya çalışıyoruz. Umarım bu turnuvayı altın madalyayla bitirip, tekrardan bu ışığı devam ettirecek nesillere örnek oluruz.