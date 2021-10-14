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    Zehra, Hande, Meryem: İşte Filenin Sultanları'nın tuttuğu takımlar

    Milli voleybolcular, katıldıkları programda 'Hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusunu yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 13:41
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    Zehra, Hande, Meryem: İşte Filenin Sultanları'nın tuttuğu takımlar

    Filenin Sultanları'nın yıldızları Meryem Boz, Hande Baladın ve Zehra Güneş hayatlarına ve milli takıma dair merak edilenlere cevap verdi.

    Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk olan milliler, başarıları ve güzellikleriyle izleyenleri mest etti.

    Soru cevap şeklinde geçen programda kahkahalar havada uçuştu.

    Milli voleybolcular, Candaş Tolga Işık'ın 'Hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusunu da yanıtladı.

    FİLENİN SULTANLARI'NIN TUTTUĞU TAKIMLAR

    “Futbolla aranız nasıl? Hangi takımı tutuyorsunuz?” sorusuna da Hande Baladın, “Beşiktaş'ı destekliyorum.”, Meryem Boz “Şehrimin takımı Eskişehirspor'u tutuyorum.” Zehra Güneş ise “Öyle destekliyorum ben de.” diyerek yanıt verdi.

    Zehra, Hande, Meryem: İşte Filenin Sultanları nın tuttuğu takımlar #1

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