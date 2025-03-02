Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 23. haftasının kapanış maçında Zeren Spor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.
5 SET SONUNDA KAZANAN ZEREN SPOR
Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Kochurina, Yasemin Şahin, Fabris)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Johnson, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Defne Başyolcu, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy)
Setler: 25-22, 17-25, 23-25, 25-22, 15-13
Süre: 136 dakika
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